"Укренерго" закупить у підприємства Григоришина трансформаторів майже на мільярд гривень

Держкомпанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми України, 24 березня за результатами відкритого тендеру уклала договір з підприємством "Запоріжтрансформатор" (належить російському бізнесменові Костянтину Григоришину) на закупівлю трансформаторів на загальну суму 928,5 мільйона гривень, повідомляє прес-служба компанії.

"24 березня "НЕК "Укренерго" уклало договір з ВАТ "Запоріжтрансформатор" на закупівлю автотрансформаторів і шунтуючих реакторів в кількості 22 одиниць. Сума контракту складає 928,5 мільйона гривень, що на 1,1 мільярда менше очікуваної вартості закупівлі", - повідомляють в "Укренерго".

У повідомленні наголошується, що, забезпечивши конкурентоспроможність, публічність і прозорість закупівлі, "Укренерго" отримало пропозицію, яка за своєю вартістю є кращою не лише в Україні, але і в Європі протягом останніх років.

"Новітнє обладнання необхідне та буде спрямоване на забезпечення надійної роботи електропідстанцій 330-750 кВ - ключових енерговузлів Об'єднаної енергосистеми України", - повідомили в держкомпанії.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2015 року Служба безпеки України заблокувала тендер львівського підрозділу держкомпанії "Укренерго" на закупівлю трансформаторів, вартість яких була завищена на 40%.

14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії "Укренерго" інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 мільярда гривень.

Представляючи інвестпрограму, генеральний директор "Укренерго" Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердження інвестпрограми "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство "Запоріжтрансформатор", підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

На початку жовтня 2015 року Касіча відсторонили від посади керівника "Укренерго", виконуючим обов'язки голови компанії призначили Всеволода Ковальчука.

Після низки скандалів ЗМІ та заяв чиновників, 8 лютого тендер на закупівлю трансформаторів все ж відбувся. У ньому взяли участь декілька європейських і корейських виробників. В результаті "Запоріжтрансформатор" запропонував найменшу ціну - 928,59 мільйона гривень. Раніше в компанії очікували, що вартість трансформаторів складе близько 2 мільярдів гривень.

Як зазначив Ковальчук, в разі економії 1 мільярд гривень компанія має намір скерувати ці кошти на додаткову модернізацію трансформаторного обладнання або ж на виконання інвестиційної програми 2016 року, яку не в повному обсязі було затверджено Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2015 році "Укренерго" отримало 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 мільярда гривень.

"Запоріжтрансформатор" входить до групи "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.