"Укрнафта" хоче погасити податкову заборгованість за рахунок газу на балансі компанії

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія "Укрнафта" запропонувала державі погасити податкову заборгованість за рахунок 2 мільярдів кубометрів газу, що з 2006 року знаходяться на балансі компанії.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Право власності на видобутий в 2006 році обсяг газу, його передача до Єдиної газотранспортної системи України підтверджується актами закачування газу до підземних сховищ ПАТ "Укртрансгаз", рішеннями господарських судів України", - зазначають в "Укрнафті", уточнюючи, що про це також сказано в листі компанії на адресу Державної фіскальної служби.

При цьому "Укрнафта" послалася на судове рішення від 19 травня 2014 року, в якому Вищий господарський суд України зобов'язав держкомпанії "Укртрансгаз" та НАК "Нафтогаз України" не перешкоджати "Укрнафті" у здійсненні його права власності на 2 мільярди кубометрів природного газу.

Постанова суду також зобов'язала "Укртрансгаз" вилучити відповідний обсяг природного газу з підземних сховищ і передати "Укрнафті" з оформленням необхідних документів.

"Вартість зазначеного обсягу природного газу, згідно з цінами, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, становить 13,6 мільярда гривень, що повністю покриває суму податкової заборгованості", - заявляють у компанії.

Крім того повідомляється, що в листі міститься пропозиція, що, відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України, головне Міжрегіональне управління ГФС зобов'язане оформити зазначене майно у податкову заставу для його підготовки до наступної реалізації.

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Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року "Нафтогаз України" опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках.

В ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 мільярдів кубометрів газу, які належать "Укрнафті".

До цього "Нафтогаз" заперечував існування боргу перед "Укрнафтою", а остання називала самовільне використання НАКом її газу розкраданням.

Через відмову "Нафтогазу України" погашати борг перед "Укрнафтою" у розмірі 50 мільярдів гривень, зірвані з вини деяких чиновників Міненерговугілля і НАК "Нафтогазу України" аукціони з продажу нафти і газу, в "Укрнафти" виник борг перед державою по сплаті податків. Станом на 1 січня 2016 року борг "Укрнафти" становив 10,4 мільярда гривень.

У липні 2015 року акціонери "Укрнафти" обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллінса. Проте через протидію конкурентів "Укрнафти" контракт з ним був підписав тільки наприкінці вересня.

Новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що "Укрнафта" зможе погасити борги по податках за умови, що НАК "Нафтогаз України", який володіє контрольним пакетом акцій "Укрнафти", почне погашати свої борги перед компанією.

Попередник Роллінса, Пітер Ванхеке, також неодноразово звинувачував керівництво "Нафтогазу України" у небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення "Укрнафті" 2 мільярди кубометрів газу або погашення боргу за нього розміром від 9 до 14 мільярдів гривень.

На 28 березня призначено засідання наглядової ради "Укрнафти", на якому буде розглянуте питання фінансового оздоровлення компанії.

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Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти та конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.