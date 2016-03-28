Енергоблок Рівненської АЕС відключений для проведення поточного ремонту

Як повідомили УНІАН у прес-центрі держпідприємства «НАЕК «Енергоатом», блок відключено сьогодні о 16.49 відповідно до узгодженої оперативної заявки.

Під час ремонту будуть проведені роботи з усунення нещільності в системі охолодження статора генератора турбогенератора ТГ-5. Орієнтовна дата закінчення ремонту – 31 березня 2016 року.

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Порушень меж та умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС та прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм.

Раніше УНІАН повідомляв, що Южно-Українська атомна електростанція після одноденної перерви вночі 23 березня відновила виробництво електроенергії, підключивши до енергомережі блок №1 після ремонту