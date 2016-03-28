Ціни на нафту відновили зростання на даних із США

У ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту відновили зростання, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані торгів.

Травневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,89%, до 39,81 долара за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні піднялися на 0,89%, до 40,73 долара за барель.

За даними Baker Hughes, протягом тижня, що завершився 24 березня, кількість бурових установок у США скоротилася на 12 одиниць, або на 3%, і склала 464 одиниці. У річному вираженні показник знизився на 584 одиниці, або на 56%. При цьому кількість нафтових бурових установок знизилося на 15 одиниць, або на 4%, до 372 штук - мінімуму з листопада 2009 року. Кількість газодобувних установок зросла на 3 одиниці, або на 3%, і склала 92 одиниці.

Читайте такожBrent торгується нижче $40 за барель

"Після зростання кількості нафтових бурових установок минулого тижня на одну одиницю деякі могли припустити, що зниження кількості бурових установок, зрештою, закінчується. Мабуть, це не так", - сказав агентству Рейтер брокер Liquidity Energy в Нью-Йорку Пітер Донован (Peter Donovan).