В українських сховищах залишилося 8,7 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 19 по 26 березня скоротилися на 4,3%, або на 389 мільйонів кубометрів, - до 8,721 мільярда кубометрів з 9,110 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить близько 49 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна 2016 року планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче за ціну, запропоновану російським "Газпромом" за своє паливо.