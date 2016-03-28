У Росії хочуть засекретити держзакупівлі "Газпрому" і "Роснефти"

Міненерго РФ підтримало пропозицію засекречувати держзакупівлі компаній і запропонувало розширити перелік тих даних, які не можна публікувати на порталі держзакупівель, пишуть «Ведомости», посилаючись на звіт відомства.

Міністерство пропонує засекретити не тільки дані про закупівлі нафти і газу, послуг з їх транспортування, продаж землі і отримання кредитів в іноземних банках, а також про купівлю послуг з видобутку нафти і газу, їх зберігання та складування, переробки нафтопродуктів, охорони єдиної системи газопостачання та магістральних нафтопроводів, у тому числі фізичної, із закупівлею зброї і боєприпасів.

Якщо зміни будуть прийняті, процедура відбуватиметься як для закупівель за держтаємницею – будуть розсилати запрошення потенційним учасникам, а конкурс проходитиме в паперовому листуванні, пояснює директор департаменту Мінекономрозвитку Максим Чемерисов.

Керівники «Газпрому» і «Роснефти» хотіли більшого. У лютому президент «Роснефти» Ігор Сечин і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер у листі прем'єру Дмитру Медведєву пропонували вивести з-під закону про закупівлі держкомпаній купівлі фінансових послуг, нерухомості (передусім землі), операції всередині вертикально-інтегрованих структур.

Відкриті дані про закупівлі створюють ризики для компаній, що перебувають під санкціями, скаржилися вони: контрольні органи США і ЄС можуть використовувати інформацію для перевірки дотримання режиму санкцій, посилити їх і оштрафувати контрагентів. Не вдається швидко проводити фінансові операції, зазначалося в листі, а розкриття даних про контрагентів і їх розцінки підвищує вартість кредитів, що впливає на весь російський фінансовий ринок.

Спочатку Мінекономрозвитку вважало можливим засекретити тільки угоди з іноземними банками. Такі заходи доцільно вжити щодо компаній, на які поширюються санкції.

«Роснефть» готова обговорювати зустрічну пропозицію, говорить представник «Роснефти»: компанії хочуть домогтися максимальної захищеності від позаекономічного тиску, а Мінекономрозвитку РФ хоче максимально зберегти прозорість їх закупівель.

За всім цими категоріями за 2015 рік немає жодного запису в ЄІС: або торги не проводилися, або компанії порушували закон, не публікуючи дані, каже керівник Асоціації директорів з закупівель Андрій Черногоров. Але в 2015 р. за порушення не було штрафів, тепер йде посилення, і компанії хочуть закріпити законом усталену практику, вважає він. Щоб зрозуміти, чи заважають законні процедури ефективності, він пропонує в якості експерименту провести кілька торгів за правилами.