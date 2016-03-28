Міненерговугілля обрало керівників "Львіввугілля" та "Селідовугілля"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості за результатами конкурсу відібрало двох керівників на державні вугільні підприємства "Львіввугілля" та "Селидіввугілля", повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, керівником "Львіввугілля" обрано Андрія Дяченко, а керівником "Селідовугілля" - Валерія Стасюка.

Як зазначають в міністерстві, рішення конкурсної комісії дозволяють Міненерговугілля укласти трудові договори з переможцями.

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня минулого року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що повна неефективність у вугільній галузі змушує фінансувати з бюджету злодійкуватих керівників державних шахт.

Влітку 2015 року Кабмін ухвалив рішення ліквідувати шахту "Родинська" державного підприємства "Красноармійськвугілля" (Донецька область), шахту "Зарічна" держпідприємства "Львіввугілля" (Львівська область) і шахту №9 "Нововолинська" держпідприємства "Волиньвугілля" (Волинська область).

25 грудня Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати збиткову шахту "Північна" державного підприємства "Дзержинськвугілля" Донецької області.