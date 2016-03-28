Лисичанський НПЗ, підконтрольний "Роснефти", закінчив рік зі збитком 4,6 мільярда гривень

Лисичанський нафтопереробний завод, підконтрольний російській державній нафтовій компанії «Роснефть», в 2015 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком на 27% - до 4,6 млрд грн, йдеться в повідомленні підприємства.

При цьому виручка від реалізації продукції за звітний період не вказується.

Загальні активи компанії в 2015 році скоротилися порівняно з 2014 роком до 2,5 млрд грн з 3,1 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період збільшилася до 621,6 млн грн з 541,2 млн грн.

Довгострокові зобов'язання підприємства в 2015 році виросли порівняно з 2014 роком до 9,5 млрд грн з 6,08 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Лисичанський нафтопереробний завод простоює з весни 2012 року за ініціативою попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР. «Роснефть» стала повноправним власником мережі АЗС і заводу навесні 2013 року.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука у лютому 2016 року заявляв, що Лисичанський нафтопереробний завод може частково відновити виробництво в середині березня.

«Роснефть» також володіє в Україні 141 АЗС, що працюють під брендом Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл".

На початку січня 2016 року стало відомо, що "Роснефть" продає свою мережу автозаправних станцій в Україні швейцарській Glusco Energy S. A.