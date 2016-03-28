У Міненерговугілля пояснили, чому відключалися блоки Южно-Української АЕС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявляє про неправдивість поширених минулого тижня в Інтернеті чуток про маневрування потужності на Южно-Українській АЕС, що нібито призвело до зупинення енергоблоків станції, йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, у мережі Інтернет і в соціальних мережах активно поширювалася інформація, що аварійні зупинення енергоблоків №1 і №2 нібито були пов'язані зі спробами здійснити заходи з маневрування потужності енергоблоків і, як результат цього, виникла аварійна ситуація, пов'язана з використанням палива виробництва Westinghouse.

«Жодних робіт і заходів з регулювання потужності енергоблоків на Южно-Українській АЕС не проводиться і не планується здійснювати в будь-якій перспективі», - заявляють в міністерстві.

У повідомленні наголошується, що ситуація, що склалася на проммайданчику ЮУАЕС, перебуває під контролем Міненерговугілля. За попередніми результатами, зупинення енергоблоків станції були пов'язані з проблемою системи якості при проведенні ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, Южно-Українська атомна електростанція після одноденної перерви вночі 23 березня відновила виробництво електроенергії, підключивши до енергомережі блок №1 після ремонту.

На той момент на енергоблоках №2 і №3 велися планові ремонтні роботи, які тривають і нині.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).