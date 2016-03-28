"Нафтогаз" опублікував фінзвітність: закінчив рік зі збитком 25 мільярдів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила 2015 рік із чистим доходом 112,76 млрд грн, що на 51% більше показника за 2014 року, йдеться у фінансовій звітності компанії, опублікованій на її корпоративному сайті.

Валовий прибуток «Нафтогазу» за результатами 2015 року становив 12,5 млрд грн проти 11 млрд збитку в 2014 році. Разом з тим, чистий збиток компанії за підсумками 2015 року становив 25 млрд грн, тоді як у 2014 році чистий збиток становив 89,9 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Держхолдинг «Нафтогаз України» перебуває в стадії реорганізації органів управління. Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» прийняв новий статут компанії та передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут «Нафтогазу» є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку.