Нафта знову розвернулася до падіння

Ціни на нафту знижуються, оскільки інвестори побоюються, що підйом ринку, який почався в січні, підходить до кінця, а аналітики припускають, що запаси нафти в США продовжують зростати.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,30 до $39,97 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,26 до $39,13, передає Рейтер.

Нафта коштує на 50 відсотків дорожче в порівнянні із зазначеним в середині лютого 12-річним мінімумом, але в останній тиждень зростання цін сповільнилося, як і на інших сировинних ринках.

"Зростання цін, мабуть, сповільнюється, і інвестори скорочують довгі позиції. Так буде продовжуватися, якщо не покращаться фундаментальні показники", - йдеться в звіті банку ANZ.

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За даними банку Barclays, чистий приплив коштів на сировинні ринки в січні і лютому перевищив $20 мільярдів, що стало максимумом з 2011 року, і якщо почнеться їх відтік, ціни можуть знизитися на 20-25 відсотків.

"Якщо такий сценарій здійсниться, ціна нафти може знову впасти до $30 або трохи вище", - йдеться у звіті Barclays.

Запаси нафти в США, на думку аналітиків, минулого тижня піднялися на 3,2 мільйона барелів і досягли абсолютного максимуму сьомий тиждень поспіль.