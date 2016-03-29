Американське ядерне паливо впровадять на Запорізькій АЕС

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, і Westinghouse Electric Company підписали контракт на поставку програмного забезпечення BEACON для системи моніторингу активної зони енергоблоку №5 Запорізької атомної електростанції при впровадженні американського палива, йдеться в повідомленні «Енергоатома».

«BEACON успішно застосовується на енергоблоці №3 Южно-Української атомної електростанції. Поширення використання системи на Запорізьку атомну електростанцію свідчить про впевненість НАЕК «Енергоатом» у здатності цього програмного забезпечення розраховувати докладний енергорозподіл в активній зоні реактора в режимі реального часу, використовуючи дані контрольно-вимірювальних приладів», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що BEACON, запатентована система моніторингу активної зони, яка допомагає забезпечити безпеку при експлуатації реакторів, перебуває в експлуатації з 1990 року і на сьогодні використовується на 50 атомних електростанціях у восьми країнах по всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел поставок ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більш як третину палива для АЕС, тоді як у 2015 році майже все паливо поставлялося з Росії.

У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.

У свою чергу, в Міненерговугілля зазначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15.

У лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.