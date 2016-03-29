Доходи Росії від нафти і газу за два місяці скоротилися на третину

Нафтогазові надходження до федерального бюджету РФ за два місяці 2016 року знизилися на 31,7% — до 687,7 млрд рублів (приблизно 10 млрд доларів).

Відповідна інформація міститься в оперативній доповіді Рахункової палати країни.

За перші два місяці 2016 року доходи бюджету становили 1,84 трильйона рублів. З них 37,3% припали на нафтогазові надходження (у січні-лютому минулого року — 45,9%).

Минулого року нафтогазові доходи дали російському бюджету за два місяці 1 трлн рублів.

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Середня ціна на нафту марки Urals за звітний період становила $29,46 за барель, що на $20,54 нижче за прогнозну середньорічну ціну на російську нафту.