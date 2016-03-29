"Нафтогаз" шукає гроші для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон
В проекті із залучення інвестицій в закачування природного газу беруть участь підземні сховища на заході України.
Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" шукає гроші для закупівлі природного газу на наступний опалювальний сезон, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
За словами топ-менеджера, допомагати у залученні коштів буде один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs, американська урядова організація OPIC, а також Міжнародна фінансова корпорація IFC.
"Разом із провідним глобальним інвестиційним банком Goldman Sachs, OPIC (фінансовою установою уряду США, яке страхує приватні інвестиції з США), і Міжнародною фінансовою корпорацією (входить у групу Всесвітнього банку), ми працюємо над залученням інвестицій для фінансування закачування газу в наступний зимовий період", - повідомив Вітренко.
"Для нас цей проект - важливий крок щодо виходу на міжнародні фінансові ринки", - додав топ-менеджер "Нафтогазу".
У свою чергу, як зазначається в повідомленні OPIC, в проекті із залучення інвестицій в закачування природного газу беруть участь підземні сховища на заході України.
Читайте також"Нафтогаз" опублікував фінзвітність: закінчив рік зі збитком 25 мільярдів
Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній.
"Нафтогаз" за ці гроші законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року у п'яти європейських компаній.
Протягом вже певного годині ми працюємо над дуже важливим проектом.Важливим не тільки для Нафтогазу, а і для всієї еконо...Опубліковано Юрієм Витренком29 березень 2016 р.