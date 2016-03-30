Ціни на нафту повернулися до зростання після чергового падіння

Ціни на нафту зростають, тому що запаси нафти в США минулого тижня зросли не так сильно, як передбачали аналітики.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,30 до $39,44 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,39 до $38,67, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, зросли на 2,6 мільйона барелів за прогнозу підвищення на 3,3 мільйони і досягли рекордного рівня сьомий тиждень поспіль. Управління енергетичної інформації опублікує офіційні дані про запаси у середу.

"Ціни на азіатських ринках стабілізуються. Більшість учасників ринку чекають на звіт Управління енергетичної інформації", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

У вівторок ціни знизилися приблизно на 3 відсотки після повідомлення Кувейту і Саудівської Аравії про те, що вони відновлять видобуток на родовищі Хафджи в обсязі близько 300.000 барелів на добу, незважаючи на попередню домовленість про призупинення зростання видобутку.

Зростанню цін також допомагає ослаблення долара, індекс якого до кошика шести основних валют у вівторок знизився до мінімуму восьми днів.

Виступ голови ФРС Джанет Йеллен у вівторок змусив ринок сумніватися у перспективах американської економіки, сказав директор з інвестицій Ayers Alliance в Сіднеї Джонатан Беррет.

"М'який тон виступу повинен бути сприятливим для нафтового ринку, але ось вже третій раз цього не відбувається. По-моєму, м'який тон означає, що в економіці є проблеми і вона не рухається в потрібному напрямку", - сказав він.

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Іран, що входить до складу ОПЕК, повинен відвідати зустріч виробників нафти в Досі в квітні, але це не означає, що він візьме участь в переговорах про заморожування видобутку, сказало Рейтер джерело, знайоме з позицією Ірану.