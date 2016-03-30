"Нафтогаз" шукає PR-агентство для просування своїх інтересів за кордоном - готовий заплатити до 20 мільйонів

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» оголосив тендер на надання послуг PR-агентств для просування компанії в європейських і американських ЗМІ, а також відстоювання своїх інтересів з ряду питань, в тому числі й щодо «Північногоу потоку-2».

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

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Згідно з оголошенням, «Нафтогаз» розраховує на інформаційний супровід таких стратегічних напрямків роботи: повна інтеграція українського ринку газу з європейським енергетичним ринком, приведення відносин з «Газпромом» у відповідність з європейськими стандартами і захист позиції України у зв'язку з будівництвом «Північного потоку-2».

«Очікувана гранична вартість закупівлі становить до 20,0 млн грн. Термін надання послуг – 12 місяців з дати укладання відповідного договору», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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«Нафтогазу» належить 100% акцій найбільшої в Україні газодобувної компанії «Укргазвидобування», 100% акцій оператора ГТС України, компанії «Укртрансгаз», 100% акцій «Укртранснафти», 50%+1 акція «Укрнафти». Також «Нафтогазу» належить 100% «Чорноморнафтогазу», над яким компанія втратила контроль навесні 2014 року після анексії Росією Криму.