Австралія поставлятиме уран для українських АЕС

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп у рамках свого візиту до Сполучених Штатів Америки з 30 березня по 2 квітня планує підписати договір про поставку урану для потреб атомних електростанцій України, повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ Австралії.

«З 30 березня по 2 квітня я відвідаю Вашингтона для участі у четвертому глобальному Саміті з ядерної безпеки, очолюваному президентом Бараком Обамою. Напередодні саміту я підпишу угоду про співпрацю щодо поставок урану до України для використання у виробництві електроенергії», - цитує прес-служба слова міністра.

Також у міністерстві повідомили, що ця угода доповнює аналогічні з Канадою, Китаєм, Францією, Індією, Японією, Росією, Великою Британією та США.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 30 березня - 2 квітня здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки, в рамках якого заплановані його переговори з керівництвом США, а також двосторонні зустрічі з главами ряду держав і урядів.

У рамках візиту на запрошення президента США Барака Обами Порошенко візьме участь у Саміті з питань ядерної безпеки.

Саміт з ядерної безпеки, який пройде у Вашингтоні 31 березня - 1 квітня.

Наприкінці січня 2016 року Кабінет міністрів схвалив проект угоди між Україною й Австралією про співробітництво в галузі використання ядерної енергетики в мирних цілях.

Україна, де більш як 50% всієї електроенергії виробляється на атомних електростанціях, хоче імпортувати урановий концентрат з Казахстану й Австралії.

У 2015 році більш як 90% ядерного палива для українських АЕС імпортувалося з Росії. Також Росія займає монопольне становище зі збагачення урану для потреб України.

Україна, прагнучи диверсифікувати джерела поставок енергоресурсів, реалізує програму з впровадження ядерного палива американської компанії Westinghouse на ядерні енергоблоки з реакторами ВВЕР.