Російський регулятор дозволив "Лукойлу" поставляти дизпаливо до України

Федеральна служба з технічного та експортного контролю (ФСТЕК Росії) дозволила "Лукойлу" здійснювати постачання дизельного палива для цивільних цілей в Україну.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на керівника прес-служби компанії Віталія Матушкіна.

"Федеральна служба з технічного та експортного контролю дозволила "Лукойлу" здійснювати постачання дизельного палива для цивільних цілей в Україну. У висновку органу експортного контролю в Російській Федерації визначено, що "Лукойл" буде поставляти дизельне паливо виключно кінцевим споживачам - мережам автозаправних станцій, міським комунальним службам, виробникам сільськогосподарської продукції та іншим цивільним споживачам", - сказав він.

Після того, як російські виробники на підставі обмежень ФСТЕК припинили у вересні 2015 року постачання палива до України, ринок зайняли компанії із суміжних держав - Білорусі, Румунії, Греції, Литви, Ізраїлю.

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У квітні 2015 року "Лукойл" повідомив про закриття угоди з австрійською компанією з продажу 100% участі у підприємстві з іноземними інвестиціями "Лукойл-Україна", що володіє близько 240 АЗС і шістьма нафтобазами в Україні. Відповідні домовленості були досягнуті влітку 2014 року.