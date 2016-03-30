Газові пільги для українців продовжили на місяць

Кабінет міністрів продовжив на місяць спеціальні зобов'язання найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» з продажу населенню природного газу на пільгових умовах.

Відповідне рішення уряд прийняв 30 березня 2016 року.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Светеліка, спецзобов‘язання діятимуть з 1 квітня по 1 травня 2016 року.

Раніше, голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв називав критично важливим, щоб Кабінет міністрів до 28 березня 2016 року продовжив дію постанови про спеціальні зобов'язання.

В іншому разі, за словами Коболєва, облгази з 1 квітня змушені будуть купувати газ для населення за ринковою ціною, яка приблизно в два рази вища за пільгову.

Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого теплопостачання.

Голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк прогнозує з 1 квітня підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго на 53%, до 5 тис. 500 грн з ПДВ за тисячу кубометрів з 3 тис. 600 грн з ПДВ.