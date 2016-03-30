"Укргазвидобування": Україна до 2020 року зможе на 90% забезпечити себе власним газом

Керівник найбільшої в країні газодобувної компанії "Укргазвидобування" Олег Прохоренко прогнозує, що Україна зможе до 2020 року за рахунок власного газовидобутку забезпечити 90% потреби в природному газі за умови споживання не більше 30 мільярдів кубометрів газу на рік.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

"При орієнтовному споживанні 30 мільярдів кубометрів газу на рік Україна зможе забезпечити близько 90% потреби за рахунок газу власного видобутку. Ми зможемо виробляти як країна 27 мільярдів кубометрів газу, залишається 3 мільярди кубометрів на імпорт, - сказав Прохоренко. – Це має стати такою ж метою національного масштабу, як відбити агресію Росії в зоні АТО".

При цьому він зазначив, що відсутність рішення Кабінету міністрів про підвищення тарифів на оплату газу для населення з 1 квітня не дозволяє компанії "Укргазвидобування" повноцінно виконувати свою програму з видобутку газу.

"З 1 квітня мені не зрозуміло, за якою ціною ми будемо продавати газ. Через цю політичну нестабільність виникає ситуація, коли нинішній уряд не хоче брати на себе відповідальність, а якщо прийде наступний уряд - то незрозуміло, коли це рішення буде прийнято. Ми реалізуємо свою інвестпрограму, проводимо тендери на купівлю обладнання, але незрозуміло, якою буде фінансовий ресурс. Зараз це велика проблема", - зазначив Прохоренко.

У свою чергу радник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Вовк в ході круглого столу, присвяченого реформ у сфері виробництва газу, повідомив, що Міненерговугілля впроваджує ряд ініціатив, щоб забезпечити зростання видобутку власного газу.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості впроваджує ініціативи, які зможуть забезпечити таку здобич. По-перше, це податкова реформа газової сфери, по-друге, подальша лібералізація ринку газу, по-третє – це дерегуляція в газовій галузі, тому що це ненормальна ситуація, коли ми вже затягли інвестора в Україну, а йому потрібно 2 роки, щоб почати діяльність", - сказав він.

Вовк додав, що плани на 2020 рік про власний видобуток газу в обсязі 27 мільярдів в рік можна буде здійснити в разі реалізації програми "20/20" компанії "Укргазвидобування", що передбачає видобуток газу обсягом 20 мільярдів кубометрів на рік, і зростання видобутку газу приватними газовидобувними компаніями до 7 мільярдів кубометрів на рік.

Читайте такожВидобуток газу в Україні протягом року скоротився до 19,2 мільярда кубометрів

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні протягом 2015 року скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 мільярда кубометрів.

"Укргазвидобування" в 2015 році порівняно до попереднього року скоротила видобуток природного газу на 3,8%, або на 572 мільйони кубометрів, - до 14,528 мільярда кубометрів з 15,1 мільярда кубометрів.

При цьому в компанії заявили про мету з 2016 року почати реалізацію програми "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу в 2020 році.

Вже в 1-му кварталі поточного року держкомпанія розраховує стабілізувати видобуток вуглеводнів і домогтися її зростання на 26 мільйонів кубометрів.