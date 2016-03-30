Кабмін делегував заступника міністра економрозвитку Ковалів в наглядову раду "Нафтогазу" - джерело

Кабінет міністрів України в рамках формування наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" делегував першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлію Ковалів в наглядову раду держхолдингу, УНІАН повідомило джерело в уряді.

"Так, призначили Юлію Ковалів", - сказав джерело. За його інформацією, рішення було прийнято без заперечень.

Разом з тим, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився коментувати це призначення, пославшись на компетенції Мінекономрозвитку в цьому питанні.

"Я знаю, кого призначили. Але краще про це скаже Мінекономрозвитку", - сказав Коболєв.

Читайте такожВ Абромавичуса обрали трьох іноземців до наглядової ради "Нафтогазу"

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дала можливість отримати 300 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 мільярда кубометрів газу в Європейському Союзі. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.

19 січня Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.