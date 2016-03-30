Китайський кабелеукладальник, який прокладав енергоміст до окупованого Криму, вийшов з ладу

Китайське судно-кабелеукладальник "Jiangong-1", що прокладає енергоміст з Кубані до анексованого Крим, вийшло з ладу, - передає Керч.ФМ.

"Зламався один з допоміжних двигунів судна. Тепер кабелеукладальник доводиться тягнути буксиром", –йдеться в повідомленні.

Зазначається, що часу на відправлення судна в ремонт наразі немає. Тому будівельники енергомосту вирішили продовжити спільну роботу китайського кабелеукладача разом з буксиром, який заміняє судну відсутній двигун.

Агентство зазначає, що через Керченську протоку вже почали прокладку нитки третьої за рахунком гілки енергомосту. Всі роботи обіцяють завершити до кінця наступного місяця.

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Нагадаємо, що в Керчі два дні були відключення електроенергії через роботи на енергомосту. У зв'язку з цим заступник голови адміністрації Володимир Ступніков заявив, що "що частіше відключатимуть світло, то ближче введення третьої лінії".

На даний момент, роботи з будівництва Керченської енергомосту й зовсім припинені.