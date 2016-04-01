Сєвєродонецький "Імпульс" має намір до травня підготувати систему внутрішньореакторного контролю на блоці №5 ЗАЕС

Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс" (Луганська область) має намір в травні завершити реконструкцію системи внутрішньореакторного контролю на блоці №5 Запорізької АЕС під завантаження палива американсько-японської компанії Westinghouse.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова наглядової ради "Імпульсу" Володимир Єлісєєв.

"У травні буде завантаження змішаної зони на п'ятому блоці Запорізької АЕС. Ми до цього часу маємо виконати реконструкцію системи внутрішньореакторного контролю, куди інтегрують американські розрахункові коди BEACON, а також забезпечити відповідність модернізованого комплексу українській нормативній базі", - сказав Єлісєєв в ході зустрічі з журналістами на підприємстві.

За його словами, в травні поточного року на п'ятому блоці ЗАЕС буде завантажено перші партії ядерного палива компанії Westinghouse. Крім того, Єлісєєв повідомив, що "Імпульс" виграв тендери держкомпанії "Енергоатом" на створення комплексних систем діагностики на блоці №3 Рівненської АЕС, блок №1 Хмельницької АЕС блок №3 Південно-Української АЕС. Ці заходи будуть проводитися за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, які виділяються "Енергоатому".

Читайте такожАмериканське ядерне паливо впровадять на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" поставив першу партію ядерного палива Westinghouse на Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2016 року. На станції повідомили, що завантаження палива на енергоблок №5 заплановане на травень. У планах, якщо дозволять результати дослідної експлуатації, провести завантаження такого палива на енергоблоки №1, №3 і №4.

В рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як в 2015 році майже все паливо постачалося з Росії.

У березні поточного року Південно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Довідка УНІАН. Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс" – розробник, виробник і постачальник високонадійних систем контролю і управління для атомної енергетики і залізничного транспорту. Компанія поставляє свою продукцію на внутрішній ринок, а також на ринки Болгарії, Словаччини та Вірменії. Чисельність персоналу підприємства становить 760 осіб.