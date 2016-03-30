"Укренерго" підготувало документи для суду проти РФ щодо захоплених активів в Криму

Оператор єдиної енергетичної системи України – держкомпанія "Укренерго" – підготувала документи для подачі в міжнародний суд позову до Росії для відшкодування збитків від втрати активів у Криму у зв'язку з його окупацією.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук на прес-конференції.

"Ми підготували весь пакет документів і передали до Міністерства юстиції, тому що за первісним дорученням планувалося, що це буде консолідований позов, який буде супроводжуватися Міністерством юстиції", - зазначив Ковальчук, уточнивши, що оновлений пакет документів був поданий зовсім недавно - в березні поточного року.

Разом з тим, голова "Укренерго" повідомив, що якщо найближчим часом робота з подачі позовів до міжнародного суду не буде ініційована Міністерством юстиції, тоді компанія звернеться за дозволом на притягнення юридичної компанії, яка могла б супроводжувати юридичний процес "Укренерго" напряму.

За словами Ковальчука, компанія попередньо оцінює вартість майна в окупованому Криму на суму 500-600 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році міністр юстиції України Павло Петренко заявляв, що сума збитку від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.

У 2015 році Мін'юст повідомляв про плани підготувати єдиний позов у міжнародний суд через втрату майна в окупованому Криму.

Багато держкомпанії не стали чекати роботи Мін'юсту і вже почали процес юридичної боротьби з Росією. Так, "Укрнафта" звернулася з позовом проти Росії в міжнародний арбітражний суд у Гаазі. Крім того, НАК "Нафтогаз України" обрав американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі відповідного позову до міжнародного арбітражного суду.

Нещодавно голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що судовий процес у Міжнародному інвестиційному арбітражі проти Росії щодо захоплених нею в результаті анексії Криму українських газових активів почнеться влітку 2016 року.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укрэнерго2 займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України. У 2015 році "Укренерго" отримала 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 мільярда гривень.