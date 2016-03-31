Brent торгується нижче $40 за барель

Світові ціни на нафту знижуються в четвер на тлі даних Міненерго США, які зафіксували зростання запасів нафти в країні сьомий тиждень поспіль, до рекордного максимуму, що знову загострило побоювання надлишку сировини на ринку, повідомляє Прайм.

"Згідно даних торгів, станом на 07:15 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,1% - до 39,61 долара за барель, травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,36%, до 37,8 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні протягом тижня, що завершився 25 березня, збільшилися на 2,3 мільйона барелів, або на 0,4% - до 534,8 мільйона барелів. Зростання виявився меншим за очікування аналітиків, що прогнозували збільшення на 3,3 мільйона барелів. Тим не менш, індикатор сьомий тиждень поспіль оновлює історичний максимум.

Видобуток нафти в країні протягом тижня, за даними міністерства, скоротилася на 0,2%, або на 16 тисяч барелів на добу - до 9,022 мільйона барелів на добу. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) знизилися на 0,2 мільйона барелів — до 66 мільйонів барелів.

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Запаси бензину в США скоротилися на 2,5 мільйона барелів - до 242,6 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження на 2,179 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 1,1 мільйона барелів - до 161,2 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник зросте на 0,029 мільйона барелів. Однак даних про зниження запасів нафтопродуктів у США наразі не вдається підтримати нафтові котирування.

"Ціни будуть коливатися весь рік. Комерційні запаси продовжать зростати до травня або червня", - прокоментував агентству Рейтер ризик-менеджер нафтового ринку компанії Mitsubishi Corp. Тоні Нунан (Tony Nunan).