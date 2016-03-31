У Росії заявили про припинення дії "знижки" для України на газ з 1 квітня

Глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що з 1 квітня припиняє діяти "знижка" на газ для України у рамках зимового пакету".

Про це йдеться в його заяві, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

"31 березня 2016 року закінчується дія знижки на газ для України, яка була надана урядом РФ на 1 квартал 2016 року в розмірі 17,77 долара. Кінцева ціна газу для України в 1 кварталі становила 212 доларів за 1 тисячу кубометрів", - заявив Новак.

Він нагадав, що домовленості про знижку були встановлені в рамках так званого "зимового пакета, погодженого Росією, Україною і Євросоюзом.

За його словами, "починаючи з 1 квітня поточного року, ціна газу України буде повністю відповідати чинним контрактам між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

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Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його більш висока ціна в порівнянні з європейською.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною нижче 200 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 доларів.

10 березня глава держхолдингу Андрій Коболєв повідомив, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" наразі не має чітких планів щодо відновлення закупівлі газу у російського монополіста "Газпрому".