"Нафтогаз" хоче залучити $500 мільйонів для закупівлі газу

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" розраховує залучити близько 500 мільйонів доларів від міжнародних фінансових установ на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону 2016-2017 років, сказав журналістам глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Зараз мова йде про близько 500 мільйонів доларів, які ми, як і минулого року, витратимо на закупівлю газу в літній період і продамо взимку", - сказав Коболєв.

Також він зазначив, що 500 миллионова доларів - це недостатня сума для закупівлі газу на опалювальний сезон, тому компанія планує закуповувати відсутній обсяг газу за рахунок власних коштів. При цьому Коболєв відмовився назвати обсяги закупівель, але припустив, що вони будуть менші за торішні.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" шукає гроші для закупівлі природного газу на наступний опалювальний сезон.

За словами директора з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, допомагати у залученні коштів буде один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs, американська урядова організація OPIC, а також Міжнародна фінансова корпорація IFC.

Європейський банк реконструкції і розвитку у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній.

"Нафтогаз" за ці гроші законтрактував 1,7 мільярда кубометрів природного газу до березня 2016 року в п'яти європейських компаній.