"Нафтогаз" хоче скоротити витрати на видобуток нафти в Єгипті

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" хоче скоротити витрати на свій нафтовидобувний актив в Єгипті через низькі ціни на нафту, продавати іноземну компанію за наявної кон'юнктури вважає недоцільним, повідомив журналістам глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"При таких цінах на нафту даний актив втратив велику частину своєї вартості, але позбуватися його в період низьких цін на нафту нам здається недоцільним", - сказав він.

За словами голови "Нафтогазу", на сьогоднішній день компанія хоче знизити свої інвестиції до єгипетського активу, щоб вони відповідали поточному рівню доходів від нафтовидобутку в Східній пустелі Єгипту.

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Довідка УНІАН. На початку 2012 року НАК "Нафтогаз України", Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет і Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку і подальшої експлуатації двох нафтових блоків Wadi Mahareeth №8 і №9, розташованих у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить понад 20 тисяч квадратних кілометрів.

Проект видобутку "Нафтогазом" нафти в Єгипті здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів в Україну.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.