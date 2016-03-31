Прибуток "Роснефти" через низькі ціни знизився вдвічі

Чистий прибуток "Роснєфті" згідно РСБО (російськими стандартами бухгалтерського обліку) за підсумками 2015 року скоротився порівняно з 2014 роком вдвічі, до 3,5 мільярда доларів, йдеться в повідомленні компанії, повідомляє Прайм.

"Прибуток "Роснєфті" протягом звітного періоду знизилася на 10,8%, до 56,6 мільярда доларів. Собівартість продажів склала 38,6 мільярда доларів, що на 6,5% більше порівняно з показником 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що валовий прибуток в 2015 році скоротився на 34,5%, до 17,7 мільярда доларів, прибуток від продажів склала 1,7 мільярда доларів, що на 25% менше порівняно з показником 2014 року. Прибуток до оподаткування скоротився майже втричі, до 2,5 мільярда доларів.

Читайте також"Роснефть" хоче продати Індії 50% свого найбільшого родовища

Довгострокові зобов'язання компанії протягом року зросли на 41,8% і на 31 грудня 2015 року склали 88,3 мільярда доларів, короткострокові - знизилися на 8,11%, до 30,1 мільярда доларів.