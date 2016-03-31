"Укрнафта" найближчим часом відновить видобуток нафти і газу на трьох родовищах

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» найближчим часом відновить видобуток вуглеводнів на трьох родовищах в Дніпропетровській області, ліцензії за якими були припинені Держслужбою геології і надр, йдеться в повідомленні компанії.

«28 березня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив клопотання ПАТ «Укрнафта» про забезпечення адміністративного позову і призупинив дію наказу №16 Державної служби геології і надр про призупинення дій спеціальних дозволів на видобуток нафти і газу на Голубівському, Юр'ївському та Лопушнянському родовищах», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в «Укртнафті», суд призупинив дію наказу до розгляду справи по суті, беручи до уваги негативні наслідки припинення робіт на родовищах.

«Найближчим часом відновиться видобуток вуглеводнів на цих родовищах. Саме ефективна діяльність компанії сприяє погашенню існуючої заборгованості, в той час як призупинення дій спецдозволів на видобуток веде до припинення виплат поточних податків, припинення поставок газу для потреб споживачів, скорочення штату працівників та виникнення екологічних ризиків», - підкреслюють в компанії.

У свою чергу керівництво «Укрнафти», як зазначається в повідомленні, продовжує вести діалог з представниками уряду, Фіскальної служби та Держгеонадр про погашення своїх податкових зобов'язань.

«Зокрема, керівництво компанії запропонувало ДФС використовувати в якості податкової застави 2 млрд куб. м природного газу, право власності на який доведено рішенням Вищого господарського суду», - йдеться в повідомленні.

Також компанія запропонувала скорегувати рентну ставку на видобуток нафти і прив'язати її до поточних цін на нафту.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в березні 2016 року закликав розробити план санації компанії «Укрнафта».

Раніше голова «Укрнафти» Марк Роллінс запропонував вирішити питання погашення близько 10 млрд грн колишніх податкових заборгованостей компанії через процедуру досудової санації, в результаті якої найбільшому в Україні нафтовидобувнику можуть надати річну відстрочку з виплати заборгованості.

За словами Роллінса, "Укрнафта" не зможе відразу погасити близько 10 млрд грн колишньої заборгованості перед ДФС, і в іншому випадку, якщо не буде досягнуто домовленості про відстрочення, компанії доведеться подавати на банкрутство, що спричинить за собою розпродаж її активів.

Також глава «Укрнафти» Марк Роллинс прогнозує за підсумками 2015 року отримання збитку компанією через падіння світових цін на нафту.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.