Рада перенаправила 350 мільйонів на підтримку держшахт

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект, згідно з яким 350 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених Міністерству енергетики та вугільної промисловості, буде направлено не на реструктуризацію державних вугільних підприємств, а на їх підтримку.

За відповідний законопроект №3813 проголосувало 280 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроектом передбачається, що на підставі статті бюджету "Реструктуризація вугільних підприємств" 250 мільйонів гривень буде перенаправлено на державну підтримку держшахт, а ще 100 мільйонів гривень – на будівництво шахти №10 "Нововолинська".

Представляючи законопроект, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Олександр Горбунов повідомив, що Мінфін та Міненерговугілля висловилися проти цього законопроекту, оскільки, на їх думку, це сповільнить хід реалізації програми реструктуризації державних вугільних підприємств.

У свою чергу спікер парламенту Володимир Гройсман повідомив, що на добудову шахти №10 "Нововолинська" необхідно близько 700 мільйонів гривень, а завершити її будівництво при належному фінансуванні можна за 14 місяців.

"За оцінками фахівців, її добудова забере близько 14 місяців. Я вважаю, якщо б ми почали безперервний процес будівництва, наприклад, в жовтні, то ми могли б у 2017 році його завершити повністю", - сказав Гройсман.

Разом з тим, у лютому 2016 року глава Міненерговугілля Володимир Демчишин повідомив, що відомство має намір законсервувати шахту №10 "Нововолинська", будівництво якої розпочалося у радянські часи, через високу вартість робіт із завершення добудови шахти. За словами міністра, сума витрат на добудову оцінюється в 1,5 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року Кабмін ухвалив рішення ліквідувати шахту "Родинська" державного підприємства "Красноармійськвугілля" (Донецька область), шахту "Зарічна" держпідприємства "Львіввугілля" (Львівська область) і шахту №9 "Нововолинська" держпідприємства "Волиньвугілля" (Волинська область).

Уряд вже протягом року не надає підтримку держшахтам, плануючи повністю реформувати галузь, закривши більше 10 підприємств, а решта 24 шахти мають намір виставити на приватизацію.

За інформацією Міненерговугілля, Туреччина зацікавлена в тому, щоб взяти участь у приватизації державних вугільних шахт в Україні.

Довідка УНІАН. Більшість українських державних вугільних підприємств є збитковими з ряду причин: слабкі запаси, складна геологія, а також сильно застаріле обладнання. Протягом довгих років державний бюджет знижував вартість вугілля держшахт з допомогою дотацій. Це не призвело до розвитку вугільної галузі, а навпаки, лише сповільнювало реформи. При цьому на тему дотацій неодноразово спалахували скандали, пов'язані з вимиванням держкоштів через посередників, зокрема, під час президентства Віктора Януковича.

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За січень-лютий 2016 року державні шахти видобули 1,047 тисячі тонн вугілля, або 15,9% від загального обсягу видобутку в країні. Скорочення видобутку на держпідприємствах протягом 2 місяців склало 16,1%. При цьому їх обсяг у загальному видобутку по країні не перевищує 20%.