"Укренерго" планує на початку літа оголосити другий тендер на поставку трансформаторів

Оператор Об'єднаної енергетичної системи України - компанія «Укренерго», яка нещодавно завершила масштабний тендер на поставку 22 трансформаторів, планує влітку (у липні-червні) поточного року оголосити другий тендер на закупівлю трансформаторного обладнання.

Про це заявив голова компанії Всеволод Ковальчук.

«Оголошення (тендера УНІАН), напевно, це шостий - сьомий місяць поточного року», - повідомив Ковальчук, додавши, що на цей раз компанія планує закупити менше трансформаторів - від 10 до 15 одиниць.

Голова компанії підкреслив, що поспішати з проведенням нового тендера немає ні технологічної, ні економічної необхідності, оскільки недавно завершився попередній тендер.

"Ми думаємо, що оптимальним варіантом буде розрахувати таким чином, щоб поставка трансформаторів за новими контрактами почалася після завершення поставки за основним контрактом, а, може, ще на місяць-два пізніше. Тобто вихід на укладення договору - це найскоріше кінець серпня, а швидше за все вересень-жовтень поточного року "- сказав Ковальчук.

При цьому він уточнив, що поставка 22 одиниць трансформаторів за контрактом з ЗТР пройде в період з вересня 2016 року по лютий 2017 року.

Крім того Ковальчук зазначив, що під час проведення нового тендера «Укренерго» буде орієнтуватися на збільшення його учасників, що має значно підвищити конкуренцію. Для цього, за словами Ковальчука, планується максимально поширити інформацію про тендер серед світових виробників, і відрегулювати деякі існуючі складнощі для іноземних компаній.

«На цей раз ми, швидше за все, врахуємо особливості обмеження, які у них є, наприклад, на поставки до кордону. І щоб вони не були прив'язані до наших митних обмежень - 10% мита або з наявністю проблем з проходженням наших специфічних митних процедур », - сказав голова компанії.

Крім того Ковальчук повідомив про плани збільшити терміни подачі пропозицій з 40 до 60-75 днів, що також дасть можливість збільшити кількість учасників торгів.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня «Укренерго» за результатами відкритого тендеру уклало договір з підприємством «Запоріжтрансформатор» (належить російському бізнесменові Костянтину Григоришину) на закупівлю трансформаторів на загальну суму 928,5 млн грн.

Провести тендер вдалося з другої спроби і після зміни керівництва компанії.

Спочатку «Укренерго», коли компанію очолював Юрій Касіч, оголосила проведення тендеру на покупку 22 транформаторов на суму понад два мільярди гривень ще влітку 2015 року. Однак його проведення заблокувала СБУ, включивши підприємство ЗТР до переліку господарських суб'єктів, які порушили законодавство про захист економічної конкуренції.

У жовтні 2015 року Юрій Касіч був відсторонений від керівництва компанії, а виконуючим обов'язки директора «Укренерго» призначений Всеволод Ковальчук.

Після цього компанія оголосила новий тендер із закупівлі трансформаторів, запросивши до його участі ряд міжнародних компаній.

У лютому 2016 року тендер на закупівлю трансформаторів відбувся. У ньому брало участь кілька європейських і корейських виробників. В результаті «Запоріжтрансформатор» запропонував найменшу ціну - 928,59 млн грн., що на 1 мільярд менше від стартової ціни.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2015 році «Укренерго» отримало 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн.