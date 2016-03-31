МВФ стурбований відтермінуванням підвищення тарифів на газ: "Енергія – це товар, який має свою ціну"

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності дотримання українськими підприємствами і громадянами країни платіжної дисципліни під час розрахунківза спожиті енергоресурси в рамках реалізації загальної реформи енергетичного сектора України, прописаної в програмі реформ, схваленої МВФ.

Про це в ході міжнародного форуму сказав голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше.

«Реформа енергосектора – це не тільки управління дефіцитом НАК «Нафтогаз України» і, як наслідок, зниження навантаження на держбюджет, – сказав Ваше. – Результатом реформи стало те, що українці зрозуміли: енергія – це товар, який має свою ціну. Тепер необхідно дотримуватися платіжної дисципліни».

Раніше Ваше звернув увагу на те, що Україні необхідно продовжувати програму реформ та виконувати плани в частині тарифного регулювання, в тому числі в енергетичній сфері.

Як повідомляв УНІАН, за даними НАК «Нафтогаз України», підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 15 березня 2016 року заборгували «Нафтогазу» 23,1 млрд грн. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) розробляє законопроект щодо реструктуризації боргів комунальних підприємств перед "Нафтогазом".

Кабмін відстрочив заплановане на 1 квітня підвищення цін на газ для населення на місяць – до 1 травня поточного року. Це рішення викликало стурбованість МВФ, оскільки через це зміщуються раніше затверджені графіки приведення ціни на газ для споживачів до ринкового рівня. Влада повинна завершити цей процес до кінця поточного року.