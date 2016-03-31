Про це повідомляє прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

«Україна і Австралія підписали угоду про співробітництво в галузі ядерної енергії в мирних цілях», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 30 березня розпочав робочий візит до США, що триватиме до 2 квітня.

У рамках візиту Порошенко візьме участь у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення президента США Барака Обами. Саміт проходитиме у Вашингтоні.

Крім того, заплановані переговори глави Української держави з керівництвом США, а також двосторонні зустрічі з главами держав та урядів, які братимуть участь у Саміті.

Зокрема, за даними прес-секретаря президента Цеголка, плануються зустрічі Порошенка з віце-президентом США Джозефом Байденом, генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Муном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Аргентини Маурісіо Макрі.