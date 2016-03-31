Китай може вперше випередити США і стати світовим лідером з імпорту нафти

Цього року Китай може вперше випередити США і стати світовим лідером за обсягом імпорту нафти. Імпорт нафти в поточному році зросте до 7,5 млн бар. у добу з рекордних 6,68 млн бар., прогнозує Чжун Фулян, віце-президент Unipec, трейдингового підрозділу китайського нафтопереробника Sinopec, найбільшого в Азії, передає РБК.

Світового лідерства з імпорту нафти Китай може досягти не тільки за рахунок зростання зарубіжних поставок — закупівля КНР сировини в 2015 році зросла на 8,8%, випливає з даних Головного митного управління країни, але й завдяки зростанню власного виробництва нафти в США, що знижує їх залежність від імпорту. Постачання сировини в США послідовно скорочуються з 2005 року.

У лютому — вперше в історії — імпорт Китаєм нафти перевищив 8 млн бар. у добу, залишивши позаду США, найбільшого у світі споживача вуглеводневої сировини.

Китай використовує падіння цін на нафту для збільшення обсягу своїх стратегічних запасів. Пекін також активно вкладає у збільшення нафтопереробних потужностей на тлі зростання попиту на нафтопродукти, які країні доводиться закуповувати за кордоном: зріджений вуглеводневий газ, нафту та мазут. Паралельно з цим Пекін продовжив нарощувати запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

Бажання накопичити нафтовий запас настільки велике, що цього року Китай може приступити до формування чотирьох додаткових стратегічних резервів нафти, еквівалентних стодневному обсягу імпорту. Резерви повинні бути сформовані до 2020 року.

Драйвером попит Китаю на нафту стануть приватні НПЗ, які закуповують нафту за кордоном. Раніше Китай видав 13 приватним НПЗ квоти на імпорт нафти сукупним обсягом 55 млн т, або 18% від річного китайського імпорту.