"Нафтогаз" не планує відновлювати закупівлю газу у "Газпрому"

Про це повідомляє Управління по зв'язках з громадськістю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Крім того, як зазначається в повідомленні, Газпром відмовився від запропонованого Нафтогазом продовження дії домовленостей (зимового пакету), що визначають перехідні умови закупівлі російського газу для України.

Нафтогаз залишається відкритим до переговорів щодо приведення умов закупівлі російського газу до ринкових. Транспортування російського газу європейським споживачам відбуватиметься безперебійно у відповідності до умов контракту між сторонами та чинного законодавства.

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Як відомо, Нафтогаз припинив закупівлю газу в російського постачальника 25 листопада 2015 року з огляду на зниження цін на газ на європейському ринку. Домовленості між Нафтогазом та Газпромом, які визначають перехідні умови закупівлі російського газу, діяли до кінця березня 2016 року. Однак Нафтогаз не здійснював закупівлю газу і в I кварталі, бо ціна, запропонована російською стороною на цей період, була неконкурентною порівняно з вартістю газу, закупленого з європейського напрямку.

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Станом на 31 березня 2016 року Україна не імпортувала газ з Росії протягом 125 днів, в тому числі, вперше — протягом трьох зимових місяців. За цей період європейським споживачам було протранспортовано близько 27 млрд куб. м газу з Росії. Транспортування відбувалося безперебійно та у повній відповідності до зобов'язань Нафтогазу, підкреслюється в повідомленні.