Коболєв оприлюднив декларацію про доходи за 2015 рік

Документ розміщений на сайті компанії. Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу до вирахування податків складає 6 105 967 грн. "З цієї суми 1 104 504 грн припадає на доходи відповідно до трудового та колективного договору з Нафтогазом", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожГлава АП Ложкін оприлюднив декларацію за 2015 рік

У загальну суму сукупного доходу також входить 1 463 грн відсотків, отриманих за вкладами в українських державних банках.

Основна частина сукупного доходу, - 5 млн грн - пов'язана з наданням Коболєвим інвестиційно-банківських послуг на попередньому місці роботи в інвестиційній компанії до призначення в "Нафтогаз", відзначили в прес-службі.

Також в декларації вказано будинок площею 287,6 кв м у Вишгородському районі Київської області, який Коболєв орендує, і гараж в 42 кв м в гаражному кооперативі Києва.

У графі "Майно, яке знаходиться у власності, оренді або іншому праві користування членів сім'ї декларанта" вказані земельна ділянка площею 1204 кв м в Києво-Святошинському районі Києва, житловий будинок на 275,5 кв м і господарський будинок в 26,6 кв м в тому ж районі.

Крім того Коболєв задекларував Porsh Cayenne S 2007 року, Mercedes-Benz GL 550 2008 року, а також водний мотоцикл Bombardier Sea-Doc RXP-255. У власності, оренді або іншому праві користування членів сім'ї декларанта зазначений Lexus LX570 2011 року.

На рахунках Коболєва в банках лежать 104 139 грн, на рахунках його сім'ї - 65 442 грн.