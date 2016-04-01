У Росії другий раз з початку року зросли акцизи на бензин і дизпаливо

З першого квітня в Росії починають діяти підвищені акцизи на бензин і дизельне паливо.

Ставка на бензин підвищена на 2 руб. в розрахунку на один літр, акциз за бензин 5-го класу становитиме 10,13 тис. руб за тонну.

Ставка на дизпаливо підвищена на 1 руб. за літр, акциз за тонну становитиме 5,29 тис. руб.

Акцизи на паливо підвищуються вже другий раз за рік, з 1 січня була підвищена акцизна ставка на бензин категорії Євро-5 на 36,1%, показник акцизу на дизельне паливо зріс на 20,3%.

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У кінці лютого «Газета.Ru» писала, що Держдума і Рада Федерації підтримали закон про підвищення акцизів на паливо. В цілому уряд до кінця року планує додатково заробити на автомобілістах близько 90 млрд руб.