Надлишок нафти на ринку штовхає ціни на "чорне золото" вниз

Світові ціни на нафту в п'ятницю демонструють негативну динаміку, перебуваючи під тиском долара, що дорожчає напередодні публікації статданих по ринку праці в США, а також побоювань через надлишок на ринку, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,87% — до 39,96 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,15% — до 37,9 долара за барель, повідомляє РИА Новости.

Долар у п'ятницю зміцнюється до ряду світових валют, оскільки інвестори зосередили свою увагу на публікації даних за рівнем безробіття у США за березень. Прогнози аналітиків оптимістичні: на їхню думку, показник залишився на рекордно низькому рівні 4,9%, при цьому погодинна зарплата в місячному вираженні зросла на 0,2%. Зростання долара чинить тиск на вартість нафти, роблячи її купівлю дорожчою для власників інших валют.

Новини від Міненерго США злегка підтримали нафтові котирування на торгах у четвер. Міністерство повідомило, що видобуток нафти в країні в січні скоротилася четвертий місяць поспіль — на 56 тисяч барелів на день, до 9,179 мільйона барелів (мінімум з жовтня 2014 року).

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Однак напередодні зустрічі найбільших виробників нафти 17 квітня в Досі з питання можливого замороження видобутку в середньому на рівні січня 2016 року та після чергових розчаровують даних від Міненерго США щодо тижневих комерційних запасів "чорного золота" в країні, дані про скорочення виробництва нафти в США не змогли надати тривалу підтримку цінам.