Транзит російського газу через Україну в березні збільшився на 42%

Транзит російського газу через територію України європейським споживачам у березні 2016 року збільшився порівняно з березнем 2015 року на 42% - до 6,8 млрд куб. м, повідомив прес-секретар держкомпанії «Укртрансгаз», що є оператором газотранспортної системи України, Максим Белявський.

«Транспортування газу для європейських споживачів традиційно виконувалося згідно з поданими заявками та своєчасно. Всього в березні для європейських споживачів було транспортовано 6,8 млрд куб. м, це на 2 млрд куб. м більше за тогоорічні показники», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до Європейського Союзу, Молдови і Туреччини в січні-лютому 2016 року збільшився порівняно з січнем-лютим 2015 року на 60% - до 12,57 млрд куб м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася у Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.