Україна в березні скоротила імпорт газу більш ніж удвічі

Україна в березні 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно з попереднім місяцем більш ніж удвічі - до 0,53 млрд куб. м з 1,2 млрд куб. м, повідомив прес-секретар «Укртрансгазу» Максим Белявський.

За його словами, Україна імпортувала природний газ тільки з ЄС.

Також представник «Укртрансгазу» повідомив, що Україна в березні спожила 3,5 млрд куб. м газу, що на 0,1 млрд кубометрів менше, ніж у березні 2015 року.

Станом на 1 квітня 2016 року в підземних сховищах міститься 8,542 млрд куб. м газу, відбір у березні становив 1,6 млрд куб. м.

Обсяг власного видобутку, за словами Белявського, відповідає торішнім березневим показниками - 1,7 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» не планує відновлювати закупівлю газу в російського газового монополіста «Газпрому» з 1 квітня 2016 року, оскільки ціна, запропонована компанією на другий квартал поточного року, є вищою за ту, яку пропонують європейські постачальники.