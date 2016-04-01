Саудівська Аравія не хоче заморожувати видобуток нафти без Ірану

Саудівська Аравія готова заморозити видобуток нафти тільки в разі, якщо на відповідні заходи піде Іран.

Про це заявив другий наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, передає ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg.

Питання про заморожування видобутку нафти на рівні січня 2016 року буде обговорюватися на зустрічі в столиці Катару Досі, яка відбудеться 17 квітня.

Раніше більшість нафтовидобувних країн також підтвердили свою участь в зустрічі.

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В середині лютого поточного року в столиці Катару міністри нафти Саудівської Аравії, Катару, Венесуели, що входять в ОПЕК, та міністр енергетики Росії Олександр Новак висловили готовність зберегти в середньому в 2016 році видобуток нафти на рівні січня поточного року для стабілізації цін на сировину, якщо інші країни-виробники нафти приєднаються до цієї ініціативи.