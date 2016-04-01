Ціна російської нафти з початку року впала майже на 40%

Середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, за підсумками січня-березня 2016 року склала 31,99 долара за барель, знизившись на 39,36% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Прайм з посиланням на прес-службу Мінфіну РФ.

"У січні-березні 2015 році середня ціна нафти Urals становила 52,76 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середня ціна на нафту марки Urals у березні 2016 року становила 36,53 долара за барель, що в 1,49 рази нижче, ніж у березні 2015 року (54,53 долара за барель).

За підсумками 2015 року середньорічна ціна нафти Urals склалася на рівні 51,23 долара за барель, знизившись до показника попереднього року майже вдвічі.

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"Офіційний прогноз Мінекономрозвитку за ціною на нафту на цей рік наразі становить 50 доларів за барель, однак російська влада вже заявила, що буде коригувати прогнози виходячи з поточних реалій", - резюмує видання.