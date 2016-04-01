Саудівська Аравія створює найбільший у світі суверенний фонд обсягом понад $2 трильйона

Саудівська Аравія створює найбільший у світі суверенний фонд національного добробуту для зберігання найбільш цінних активів королівства, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"Заступник наслідного принца Мухаммад ібн Салман виклав в інтерв'ю агентству своє бачення фонду, який в кінцевому підсумку буде контролювати більше 2 трильйонів доларів, і допоможе відучити королівство від нафти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках даної стратегії Саудівська Аравія планує продати акції материнської компанії Saudi Aramco і перетворити її на промисловий конгломерат. Розміщення IPO може відбутися вже наступного року, компанія планує продати 5% акцій.

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