Саудівська Аравія створює найбільший у світі суверенний фонд обсягом понад $2 трильйона

14:53, 01 квітня 2016
Енергетика
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Фонд допоможе владі Саудівської Аравії відучити королівство від нафти.

REUTERS

Саудівська Аравія створює найбільший у світі суверенний фонд національного добробуту для зберігання найбільш цінних активів королівства, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"Заступник наслідного принца Мухаммад ібн Салман виклав в інтерв'ю агентству своє бачення фонду, який в кінцевому підсумку буде контролювати більше 2 трильйонів доларів, і допоможе відучити королівство від нафти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках даної стратегії Саудівська Аравія планує продати акції материнської компанії Saudi Aramco і перетворити її на промисловий конгломерат. Розміщення IPO може відбутися вже наступного року, компанія планує продати 5% акцій.

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Як повідомляв УНІАН, що Саудівська Аравія не стане заморожувати видобуток нафти без згоди Ірану.

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