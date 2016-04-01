Росія пообіцяла знизити ціну на газ для України

Як повідомляє ТАСС, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

"Менше 180", - сказав він. Раніше Новак повідомляв, що з 1 квітня ціна на газ для України "буде відповідати чинному контракту".

При цьому глава Міненерго РФ повідомив, що не бачить сенсу надавати Україні знижку на газ, оскільки ціни і так низькі, і підкреслив, що його міністерство не отримувало офіційної пропозиції щодо проведення тристоронніх переговорів щодо газу з Україною і ЄС.

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Зазначимо, 31 березня 2016 року закінчився термін дії так званої знижки на російський газ для України на I квартал у розмірі 17,77 доларів. Кінцева ціна газу для України в I кварталі становила 212 доларів за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" не планують відновлювати закупівлю газу у "Газпрому".