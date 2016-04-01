"Укренерго" протягом півроку заощадило на закупівлі 1,21 мільярда

Оператор Об'єднаної енергетичної системи України компанія "Укренерго", в четвертому кварталі 2015 року і першому кварталі 2016 року в результаті підвищення прозорості і боротьби з корупцією у сфері державних закупівель заощадила 1,21 мільярда гривень.

Про це УНІАН повідомив виконуючий обов'язки директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

При цьому Ковальчук зазначив, що левова частка економії припадає на проведений на початку 2016 року тендер із закупівлю 22 трансформаторів, який виграв "Запоріжтрансформатор", запропонувавши рекордно низьку ціну – 928,5 мільйона гривень при очікуваній понад 2 мільярдів гривень.

"Така ціна, сформована тим самим учасником, який роком раніше при меншому курсі гривні давав пропозицію на рівні 2 мільярдів гривень, обумовлена виключно тим, що був високий ризик приходу до України іноземних виробників. Тобто був ризик втрати монопольного становища", - зазначив Ковальчук.

"Загальна економія коштів (тільки на цьому тендері - УНІАН) - 1,1 мільярда гривень", - підсумував він.

Крім того, Ковальчук повідомив, що з квітня 2015 року компанія "Укренерго" долучилася до проведення тендерів у системі ProZorro.

"Поки не вступив в силу новий закон про закупівлі, поки всі закупівлі не переведені в електронний формат, все, що нам дозволяє чинний закон – до 1 мільйона для товарів і 5 мільйонів – для послуг і робіт – ми здійснюємо через систему ProZorro", - зазначив голова компанії.

За його словами, 2015 року через ProZorro було підписано угод на суму 25,5 мільйона гривень, при цьому економія склала 5,9 мільйона гривень, або 23%.

2016 року з допомогою ProZorro були проведені 83 аукціону, на яких було акцептована 53 пропозиції на суму 15,2 мільйона гривень. При цьому зекономлено 6,1 мільйона гривень, або 40%.

"Всього ж заплановано провести через систему ProZorro 770 процедур на суму 307,4 мільйона гривень", - додав Ковальчук.

Голова "Укренерго" також повідомив, що керівництво компанії провело значну роботу щодо зменшення ціни діючих договорів.

"Компанія вийшла з ініціативою до всіх своїм контрагентам і запропонувала їм добровільно зменшити ціну. І ми домоглися досить непоганих результатів – зменшили 345 договорами ціну на 152 мільйони гривень, або на 24%", - зазначив Ковальчук.

"Наші контрагенти мали юридичне право цього не робити. Але це була дуже серйозна робота, яку проводив особисто я або мої заступники, а також працівники відповідних департаментів", - додав голова "Укренерго".

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Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня набув чинності Закон "Про публічних державних закупівель", що передбачає поширення системи електронних закупівель на базі платформи Prozorro на весь масив державних тендерів, вартість яких перевищує 200 тисяч грн для товарних закупівель або 1,5 мільйона гривень – для замовлення робіт.

За даними Мінекономрозвитку, обсяг зареєстрованих у системі електронних державних закупівель Prozorro тендерів в лютому поточного року зріс у 12 разів порівняно з січнем - до 5,7 мільярда гривень.

Система Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року і обробляє трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брало участь понад 2 200 держкомпаній, які провели близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.

Всеволод Ковальчук очолює "Укренерго" з жовтня 2015 року.

Після його приходу компанія успішно провела тендер на закупівлю 22 трансформаторів, в результаті вдалося заощадити понад 1 мільярда гривень.

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У 2015 році "Укренерго" отримало 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року збиток компанії становив 1,2 мільярда гривень.