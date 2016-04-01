Нафта продовжує дешевшати: Brent впала нижче $39

У ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані торгів.

"Травневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали на 3,96%, до 36,82 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні просіли на 3,18%, до 38,81 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про готовність заморозити видобуток нафти лише за умови, що на аналогічні кроки піде Іран.