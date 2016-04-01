Реформа газового ринку України відстає від графіка на 5 місяців – "Нафтогаз"

Реформа газового ринку України, закон про яку вступив в силу 1 жовтня 2015 року, відстає від графіка на 5 місяців, йдеться в повідомленні держхолдингу "Нафтогаз України".

У НАК "Нафтогаз України" нагадали, що, згідно з планом реформування газового сектору України, до 30 жовтня 2015 року Міністерству енергетики та вугільної промисловості було доручено розробити проект реструктуризації "Нафтогазу" для відділення оператора ГТС.

Після цього, зазначають в компанії, у термін до 31 січня 2016 року мали бути підготовлені узгоджені зі всіма зацікавленими сторонами і прийняті Кабінетом міністрів до впровадження усі необхідні нормативні акти.

"За станом на кінець березня 2016 року, плану відділення оператора ГТС, схваленого урядом, не існує. Таким чином, процес відділення оператора ГТС в Україні поки на 5 місяців відстає від затвердженого графіку", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Для прискорення процесу реформи "Нафтогазу", як зазначається в повідомленні, компанія розробила і направила зацікавленим сторонам свої докладні пропозиції.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує до червня 2016 року завершити реформу управління своєю газотранспортною системою, що призведе до створення двох окремих компаній з управління магістральними газопроводами та підземними сховищами газу, і, як очікується, відкриє шлях для залучення західного інвестора до модернізації газотранспортної інфраструктури країни, побудованої за часів СРСР.

У серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління української ГТС.

Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане представлення всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якій і будуть керувати інвестори, буде контролюватися виключно державою – 51% її акцій буде належати державі, 49% - ЄС або США.

Протягом 2015 року в Україні працювала група експертів Світового банку, які до кінця січня 2016 року повинні були представити модель реформування газотранспортної системи України для залучення західного інвестора до її модернізації та управління.