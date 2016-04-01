У Лукашенка поскаржилася на погіршення якості російської нафти

22:03, 01 квітня 2016
Енергетика
1266

Якість російської нафти, що поставляється до Білорусі, останнім часом погіршилася.

REUTERS

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков, повідомляє «РИА Новости».

«Наприклад, ми б хотіли, щоб нафта, яка надходить до Білорусі нафтопроводом, була більш високої якості, так як останнім часом її якісні характеристики знижуються», - заявив прем'єр-міністр.

Читайте такожУ Білорусі вирішили підвищити пенсійний вік на три роки

За його словами, між Москвою і Мінськом йдуть постійні дискуссії з питань поставок сировини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter