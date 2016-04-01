У Лукашенка поскаржилася на погіршення якості російської нафти

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков, повідомляє «РИА Новости».

«Наприклад, ми б хотіли, щоб нафта, яка надходить до Білорусі нафтопроводом, була більш високої якості, так як останнім часом її якісні характеристики знижуються», - заявив прем'єр-міністр.

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За його словами, між Москвою і Мінськом йдуть постійні дискуссії з питань поставок сировини.