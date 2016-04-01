У Лукашенка поскаржилася на погіршення якості російської нафти
22:03, 01 квітня 2016Енергетика
1266
Якість російської нафти, що поставляється до Білорусі, останнім часом погіршилася.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков, повідомляє «РИА Новости».
«Наприклад, ми б хотіли, щоб нафта, яка надходить до Білорусі нафтопроводом, була більш високої якості, так як останнім часом її якісні характеристики знижуються», - заявив прем'єр-міністр.
Читайте такожУ Білорусі вирішили підвищити пенсійний вік на три роки
За його словами, між Москвою і Мінськом йдуть постійні дискуссії з питань поставок сировини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter