Глава Міненерго РФ сподівається, що Росія не втратила газовий ринок України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав журналістам.

«Україна просто фізично стала споживати менше газу з урахуванням спаду економіки, багато підприємств, які споживали газ, зараз не працюють. Раніше Україна споживала 50 млрд кубометрів газу, зараз близько 35. Це не означає, що ми втратили ринок. Ми впевнені в тому, що вони будуть купувати газ, в тому числі і в Росії. Для проходження надійної зими їм необхідно заздалегідь забезпечувати запаси газу», - сказав Новак.

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На його думку, що все буде залежати від потреб України в цілому.

«У літній період їм не потрібно багато імпортувати газу. Подивимося, як буде складатися ситуація з точки зору запасів, погода ще досить холодна, скільки їм буде потрібно закачувати. Поки відбирають з ПСГ, всі будуть рахувати пізніше», - сказав він.

При цьому Новак підкреслив, що не вважає цінову політику Росії стосовно України негнучкою.

«Зараз були досить гнучкі ціни з урахуванням знижок, які ми давали. З урахуванням зниження цін на нафту не можу сказати, що ціни не гнучкі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня НАК «Нафтогаз України» заявив, що не планує відновлювати закупівлю газу у ВАТ «Газпром» з 1 квітня 2016 року, оскільки ціна газу, запропонована компанією на II квартал 2016 року, є вищою за пропозицію європейських постачальників Нафтогазу.

Крім того, як зазначається в повідомленні, Газпром відмовився від запропонованого Нафтогазом продовження дії домовленостей (зимового пакета), що визначають перехідні умови закупівлі російського газу для України.

Нафтогаз залишається відкритим до переговорів щодо приведення умов закупівлі російського газу до ринкових. Транспортування російського газу європейським споживачам буде відбуватися безперебійно відповідно до умов контракту між сторонами та чинним законодавством.

Як відомо, Нафтогаз припинив закупівлі газу у постачальника 25 листопада 2015 року, з огляду на зниження цін на газ на європейському ринку. Домовленості між Нафтогазом і Газпромом, які визначають перехідні умови закупівлі російського газу, діяли до кінця березня 2016 року. Однак Нафтогаз не здійснював закупівлю газу і в I кварталі, тому що ціна, запропонована російською стороною на цей період, була неконкурентною порівняно з вартістю газу, закупленого з європейського напрямку.

Станом на 31 березня 2016 року Україна не імпортувала газ з Росії протягом 125 днів, в тому числі, вперше - протягом трьох зимових місяців. За цей період європейським споживачам було транспортовано близько 27 млрд куб. м газу з Росії. Транспортування відбувалося безперебійно і в повній відповідності з зобов'язаннями Нафтогазу.